arthaus EXTRA: Sick of Myself

Zwei Narzissten – ein Gedanke. Wer gewinnt das Spiel um die Aufmerksamkeit?Signe und Thomas führen eine ungesunde Beziehung, in der einer immer versucht, den anderen zu übertrumpfen.

Dass Thomas mit seiner Kunst – die vor allem daraus besteht, Designermöbel zu stehlen – plötzlich tatsächlich erfolgreich wird und somit mehr Aufmerksamkeit bekommt, passt Signe gar nicht.

„Die boshafte, manchmal zynische Geschichte von der jungen, hübschen Signe, die ihr Äußeres zerstört, um Beachtung zu finden, ist nicht nur eine weitere gelungene skandinavische Komödie mit Horrortouch und einem nicht immer angenehmen Humor, die manchmal an Ruben Östlund erinnert, sondern auch eine durchaus ernsthafte Geschichte. Da geht es zentral um den Narzissmus als zeittypische Erscheinung und um die Grenzen zwischen Originalität, Selbstverliebtheit und Persönlichkeitsstörung. Borgli pikt mit dem Zeigefinger direkt dorthin, wo es wehtut oder wo es kitzelt, und das auch noch manchmal gleichzeitig. Dabei teilt er ordentlich in alle möglichen Richtungen aus. Borgli scheut nicht davor zurück, Grenzen zu überschreiten, auch gelegentlich die des guten Geschmacks. Auf klare Statements kann er verzichten, seine boshafte Komödie enthält genug intelligent verpackte Gesellschaftskritik, da muss nichts verteufelt werden, weder Soziale Medien noch Moderne Kunst oder die allgemeine Kommerzialisierung, sogar wenn es um sensible Themen wie Diversität geht." (programmkino.de)