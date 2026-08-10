arthaus EXTRA "Small Town Girl"

Mit ihrem Spielfilmdebüt „Small Town Girl“ richtet Hille Norden den Blick dorthin, wo gängige Bilder von Selbstbestimmung brüchig werden.

Aus autobiografischer Nähe und mit großer formaler Entschiedenheit entwirft sie das Porträt einer jungen Frau, die sich jedem eindeutigen Zugriff entzieht. Die Bildwelt ist poppig, bunt und zugleich von einem leisen Unbehagen durchzogen; Produktionsdesign und Kostüme lassen eine schillernde Oberfläche entstehen, unter der es beständig arbeitet. Dana Herfurth gibt dieser Figur eine Präsenz, die Kälte und Verletzlichkeit, Trotz und Sehnsucht zugleich in sich trägt, während Luna Jordan ihr ein ruhigeres, aufmerksames Gegengewicht setzt. So entsteht ein Film, der nicht an einfachen Urteilen interessiert ist, sondern an den psychologischen Mechanismen hinter Pose, Begehren und Schutz. Ein Werk, das seine leisen Töne erst spät entfaltet – und gerade deshalb lange nachhallt.

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