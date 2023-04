arthaus EXTRA: Spiral - das Ritual

In seiner Jugend war er Zeuge eines homophoben Verbrechens, was Malik (Jeffrey Bower-Chapman) bis heute, im Jahre 1995, traumatisiert und beschäftigt, und weshalb es ihm schwerfällt, seinen Mitmenschen zu trauen.

In Aaron (Ari Cohen) hat er jedoch einen Partner gefunden, dem er dieses Vertrauen schenken kann und den er liebt, sodass die beiden schließlich heiraten und beschließen, zusammen mit Aarons 16-jähriger Tochter Kayla (Jennifer Laporte), in einer kleinen Gemeinde einen Neustart zu beginnen. Auch für Maliks Partner ist dies eine Chance, denn seine letzte Ehe endete in einem Rosenkrieg und in der Entfremdung zwischen Kayla und ihrer Mutter, die sich abgesetzt hat mit ihrer Abfindung und von ihrer Tochter nun nichts mehr wissen will.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das Städtchen, in das es die drei verschlägt, und die ersten Eindrücke sind mehr als positiv, denn nicht nur hat Aaron eine gute Verbindung zu seiner alten Arbeitsstätte, auch Malik kann seine Tätigkeit als Journalist von Zuhause aus durchführen und hat die dafür nötige Ruhe. Kayla hat schon bald nicht nur einen Job gefunden, sondern in dem attraktiven Tyler (Ty Wood), dem Sohn ihres Nachbarn Marshal (Lochlyn Munro), jemanden, der sie das Stadtleben in New York City vergessen macht.