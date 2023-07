arthaus EXTRA: Stille Post

Grundschullehrer Khalil lebt mit Freundin Leyla in Berlin ein ganz normales Leben. Leyla ist Journalistin und bittet Khalil für ihre erste eigene Story um Unterstützung.

Als sie ihm Handyaufzeichnungen vom Krieg in seiner kurdischen Heimatstadt zeigt, glaubt er seine tote Schwester zu erkennen...

Plötzlich hinterfragt Khalil alles, woran er bisher glaubte, während sein Leben aus den Fugen gerät.

Khalil sucht daraufhin mithilfe der kurdischen Gemeinschaft in Berlin den Kontakt zu seiner Schwester Senem. Im Gegenzug dazu wird gefordert, dass er die Kriegsvideos an die Presse ausliefert. Doch für die deutschen Medien scheint die Geheimoperation des türkischen Militärs keine Berichterstattung wert zu sein. So liegt es an Khalil und Leyla, die Aufnahmen an die Öffentlichkeit zu bringen, mit Erfolg. Der Krieg erhält die erhoffte mediale Aufmerksamkeit in den deutschen Schlagzeilen, woraufhin eine heftige Debatte in der Diaspora entflammt. Türkische und kurdische Demonstrant*innen liefern sich Straßenkämpfe in Berlin und der Konflikt dringt bis zu Khalils Schulkasse vor. Der junge Lehrer realisiert schließlich, wie riskant sein Unterfangen wirklich ist.

„Stille Post“ beruht auf wahren Begebenheiten, Ausgangspunkt des Films sind Handyvideos aus der kurdischen Kriegsregion Cizre. Regisseur Florian Hoffmann („Arlette“) begann 2015 mit der Arbeit an der Verfilmung, als Cizre während einer türkischen Militäroperation umzingelt und eine Ausgangssperre über die Stadt verhängt wurde. Kurz darauf begann die Bombardierung des kurdischen Gebiets. Florian Hoffmann betrieb eine dreijährige Drehbuchrecherche für „Stille Post“. Der Film soll an jene Videoaktivist*innen erinnern, die mutig Kriege dokumentieren und dabei dennoch um einen Platz in der Medienwelt kämpfen müssen.