Arthaus EXTRA - The Bearded Mermaid

Kino

bis

Kinostar Arthaus Marrahaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

THE BEARDED MERMAID

„Ein außergewöhnlich berührender Film voller Empathie, Wärme – und großartiger Drag-Acts!“ (hiqff.de)

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra/?heilbronn

Info

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Freizeit & Erholung
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