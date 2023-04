arthaus EXTRA: The Middle Man "Ein Unglück kommt selten allein"

Der ruhige Frank Farelli (Pål Sverre Hagen) ist seit geraumer Zeit arbeitslos und das in einer toten Stadt. Das Hotel ist seit Jahren geschlossen, ebenso wie das örtliche Kino.

Wie die sogenannte städtische Kommission erklärt – bestehend aus dem Sheriff, dem Pfarrer und dem Arzt – können die Straßenlaternen nicht mehr in Betrieb gehalten werden, weil das Budget aufgrund fehlender Steuerzahler schrumpft.

Problematisch ist zudem, dass die im Ort Verbliebenen durch eine Reihe seltsamer Unfalltode dezimiert werden. Da im Rathaus nur die drei Männer und eine Sekretärin (Tuva Novotny) versuchen, die Dinge am Laufen zu halten, wird jemand benötigt, der die Todesmeldungen persönlich den Angehörigen mitteilt.

Hier kommt ein neu geschaffener Behördenposten ins Spiel: Der Mittelsmann. Frank fühlt sich dazu berufen, hat er doch früher als Schalterangestellter an einem Bahnhof gearbeitet, bevor dieser ebenfalls geschlossen wurde. Die Anwohner gaben ihm daraufhin die Schuld dafür, dass der Zug nicht mehr anhielt. Er weiß also, wie es sich anfühlt, für Ereignisse verantwortlich gemacht zu werden, auf die er keinen Einfluss hat. Noch dazu braucht er das Geld, schon allein, um seiner Mutter (Nina Andresen Borud), bei der er wohnt, nicht mehr ständig auf der Tasche zu liegen. Der Job gestaltet sich aber nicht ganz so einfach und bald laufen die Dinge in der kleinen Stadt gehörig aus dem Ruder.