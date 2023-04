arthaus EXTRA: The North Drift "Plastik in Strömen"

Ein Dokumentarfilm über den Plastikmüll in den Weltmeeren und zugleich ein Roadtrip, den der Verleih treffend als „eine Art Call-to-Action-Film“ bezeichnet.“ (programmkino.de)

Eine deutsche Bierflasche, angeschwemmt auf einer zu Fuß unerreichbaren Insel der Lofoten im Nordpolarmeer. Wo kam die her? Etwa wirklich aus Deutschland? Oder war es doch ein durstiger Tourist, der nach genüsslichem Verzehr die Flasche anschließend im Ozean entsorgte? Leidenschaftlich verliebt in Norwegens schöne Landschaften, lässt dieses Thema den Filmemacher Steffen Krones auch zurück in seiner Heimatstadt Dresden nicht los. Sind die Flüsse Mitteleuropas mit dem Nordpolarmeer verbunden? Kann Müll tatsächlich so weit reisen?