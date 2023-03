arthaus EXTRA: The survivor

„Barry Levinson („Rain Man“) erzählt in seiner packenden Hymne auf menschlichen Überlebenswillen die Geschichte des 2007 verstorbenen Harry Haft (Ben Foster), der als Jude im KZ Auschwitz Boxkämpfe um Leben und Tod bestreiten musste.“ (cinema.de)

Harry Haft (Ben Foster) hat die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überlebt und hofft in den USA auf einen Neuanfang. Dank seiner kräftigen Natur geriet er im Jugendalter von 16 Jahren in Auschwitz an den SS-Offizier Dietrich Schneider (Billy Magnussen), der ihm den makabren Deal anbot. Er würde ihn im Boxen unterrichten. Wenn er einen Schaukampf gegen einen anderen Häftling gewinnt, überlebt er und muss erneut in den Ring steigen. Im Konzentrationslager Jaworzno entkommt er so in 76 Kämpfen dem Tod durch Erschießen oder Vergasung. Als der Krieg endet, siedelt er in die USA über.

Ohne zu wissen, was mit seiner Familie oder seiner Jugendfreundin Leah (Dar Zuzovsky) geschehen ist, kommt er dank Boxkämpfen durch die Mafia organisiert über die Runden. Dabei macht er seine Geschichte als „Überlebender von Auschwitz“ publik, in der Hoffnung, dass er vielleicht Leah lebendig wiedersehen könnte. Hilfe erhält er von der fürsorglichen Miriam Wofsoniker (Vicky Krieps). Dank des Profikampfs gegen Rocky Marciano (Antony Molinari) sollte die nötige Präsenz in den Zeitungen vorliegen, um Leah näher zu kommen.

Es ist die wahre Geschichte des jüdischen Boxers Harry Haft, der in seiner offiziellen Karriere 22 Kämpfe bestritt, wovon er 14 gewann. Makaber: Das Boxen lernte er im Kampf um Leben und Tod im Konzentrationslager. Er bestieg 76-mal den Ring und ging jedes Mal siegreich hervor. Der Verlierer wurde von den SS-Männern auf der Stelle ermordet.

Nach seiner Übersiedlung in die USA lebte er ein beschauliches Leben im Kreis seiner Familie. Erst kurz vor seinem Tod schilderte er seinem ältesten Sohn seine Lebensgeschichte, ehe er im Alter von 82 Jahren im Jahr 2007 starb.

„Levinson ist sicherlich mit The Survivor einen interessanten Weg eingegangen, über den Holocaust zu sprechen. Natürlich zielt er auf die absolute Verurteilung der Ereignisse, die der Geschichte als Basis gelten, doch hat er gleichzeitig ein differenziertes Psychogramm einer Figur vorgelegt, die eben auch ihre Ecken und Kanten hat und sie nicht zum bedingungslosen Sympathieträger macht. Nicht zuletzt ist der Film übrigens ein würdiger Zuwachs für das Fach des Sport- und spezifischer des Boxfilms.“ (kino-zeit.de)