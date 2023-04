arthaus EXTRA: Warten auf Bojangles

Als Georges (Romain Duris) und Camille (Virginie Efira) sich eines Tages begegneten, war es für ihn sofort Liebe auf den ersten Blick.

Camille ließ sich zwar ein wenig Zeit, sich auf den Schriftsteller einzulassen, doch als sie einmal tat, verbringen sie ihre Nächte mit ausgelassenen Feiern und führen eine Liebe fernab jeder Konvention. Ihre Post wird nie geöffnet, und ihre Hauspartys zählen mitunter 300 Gäste.

Als ihr Sohn Gary (Solan Machado Graner) geboren wird, kennt der junge Bursche nur die fantasievolle wie verrückte Welt seiner Eltern. Zwischen Partys, dem Song „Mr Bojangles“ in der Fassung von Nina Simone, eckt der junge Schüler zwar bei seinen Altersgenoss*innen an, will diese Welt jedoch nicht missen. Das fantasiereiche Leben der jungen Familie droht jedoch wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen, als die dunkle Seite von Camille zum Vorschein kommt.

Der Swing-Song „Mr Bojangles“ wurde einst Jerry Jeff Walker 1970 veröffentlicht und seitdem von einigen Interpreten inszeniert – etwa von Sammy Davis Jr. und Robbie Williams. Basierend auf dem Swing-Song schrieb Autor Olivier Bourdeaut 2016 seinen Debütroman „Warten auf Bojangles“, das sich binnen weniger Monate zum Achtungserfolg entwickelte. Die Filmadaption ließ nicht lange auf sich warten.

Regisseur Régis Roinsard („Mademoiselle Populaire“) machte sich an die Adaption, am Drehbuch feilte er gemeinsam mit Romain Compingt. In den Hauptrollen sind die beiden bekannten französischen Stars Romain Duris („Eiffel in Love“) und Virginie Efira („Bis an die Grenze“) zu sehen. Weitere Rollen nehmen Newcomer Solan Machado Graner und Grégory Gadebois („Alles ist gutgegangen“) ein.