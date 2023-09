arthaus EXTRA: Wo ist Anne Frank?

Anne Frank erschafft 1942 in ihrem Tagebuch die imaginäre Freundin Kitty und schreibt ihr über zwei Jahre lang.

Im Film erwacht Kitty in Amsterdam zum Leben und macht sich auf die Suche nach Anne und der Familie Frank. Dabei folgt sie Annes Spuren, vom Hinterhaus bis zu ihrem tragischen Tod.

Unterstützt wird sie auf ihrer Reise von ihrem Freund Peter, der eine geheime Unterkunft für Geflüchtete ohne gültige Aufenthaltspapiere betreibt. Verwirrt von Europas zerrütteter Welt und den Ungerechtigkeiten, denen Flüchtlingskinder ausgesetzt sind, möchte Kitty Annes Ziel verwirklichen. Durch ihren Wagemut vermittelt sie künftigen Generationen Hoffnung und Toleranz.

„Mit seinem Oscar®-nominierten „Waltz With Bashir“ wagte der israelische Regisseur Ari Folman das formale Experiment einer animierten Dokumentation. Seine wegweisende autobiografische Erzählung aus dem ersten Libanonkrieg begeisterte 2008 nicht nur die Oscar®-Academy. 15 Jahre später liefert Folman mit „Wo ist Anne Frank“ wieder einen Animationsfilm, der von Krieg und kollektiver wie individueller Trauma-Verarbeitung erzählt.

Basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel, die er gemeinsam mit der Zeichnerin Lena Guberman entwickelte, stellt Folman eine Hypothese auf: Was wäre, wenn die imaginäre Freundin Kitty, an die Anne Frank im Versteck vor den Nazis ihre Aufzeichnungen adressiert hat, in der heutigen Zeit zum Leben erwacht? Ein Kunstgriff, der wunderbar funktioniert und für alle Altersgruppen eine neue und spannende Perspektive bietet, um sich dem wohl wichtigsten Tagebuch der Geschichte anzunähern.“ (filmstarts.de)

„Fantastisch, poetisch, klug und gewagt – ein visuell berauschender, inhaltlich wichtiger Film, der Anne Frank und ihre zeitlose Botschaft ganz nah heranholt.“ (filmstarts.de)