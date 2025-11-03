Arthaus EXTRA - Young Hearts

Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

YOUNG HEARTS

„Ein warmherziger Jugendfilm über die erste Liebe, der Hoffnung auf einen offenen und selbstbestimmten Umgang mit sexuellen Identitäten macht und dazu ermutigt, für die igenen Gefühle einzutreten.“ (filmstarts.de)

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra-2/?heilbronn