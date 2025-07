Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

ZONE

„Christina Friedrich beschwört Gespenster und exorziert die deutsche Geschichte, aber dieses visuelle Gedicht hinterfragt auch die Präsenz von gewalttätigen, unterdrückerischen Strukturen in der heutigen Familie, Schule und

Gesellschaft.“ (New Horizons Film Festival Wroclaw)