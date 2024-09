Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2024.

Kinostar Arthaus präsentiert Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 27 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

Da Wert auf authentisches Kino gelegt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Sie den einen oder anderen Titel in seiner originalen Sprachfassung zu hören bekommen. Deutsche Untertitel sind dann aber immer dabei, versprochen.