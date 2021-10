Arthrose - der Gelenkersatz kann warten!

Sie leiden an Arthrose? Dann geht es Ihnen wie Millionen von Menschen in Deutschland. Auch immer mehr Jüngere und sportlich Aktive sind betroffen. Die erkrankten Gelenke schmerzen mal mehr, mal weniger stark. Mit der Zeit lassen sie sich immer schlechter bewegen. Leider ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man die Schmerzen nur durch Medikamente oder durch eine OP bzw. ein künstliches Gelenk stoppen kann. Oft haben es Betroffene sogar selbst in der Hand, schmerzfrei mit Arthrose zu leben. In aller Regel schmerzt nicht der arthrotisch veränderte Knochen selbst, sondern der Halteapparat aus Sehnen, Bändern und Faszien rund um das Gelenk.

Schmerztherapeut und Heilpraktiker J. M Jaissle (Praxis prevent hoch vier, Metzingen) erklärt, was man unter Arthrose versteht und wie die Symptome und Ursachen dafür sind. Sie erfahren, wie Sie Arthrose vorbeugen können und wie Sie selbst zur Linderung Ihrer Beschwerden beitragen können. Es werden u. a. konservative und alternative Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt.

