Dr. Dirk Steinhagen, Chefarzt Klinik für Orthopädie und Leiter des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung Hohenlohe Diakademie.

Haus der Bildung Bühlertann Arthrose – was nun? Bei einer Arthrose wird die schützende Knorpelschicht im Gelenk dünner. Dies führt zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. An diesem Abend erfahren Sie Wissenswertes von Dr. Dirk Steinhagen über Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. In Kooperation mit dem Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall

Anmeldung erforderlich unter Sonja.Guerth(@)buehlertann.de