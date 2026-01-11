Artist of Color-Café

Genieße anregende Gespräche in entspannter, inklusiver Atmosphäre – vielleicht sogar mit Live-Performances, visueller Kunst oder spontanen Beiträgen.

Vernetze dich, plane neue Projekte und unterstützt euch gegenseitig, als vielfältige Stimmen aus der kreativen Community.Verpass diese Gelegenheit nicht – wir freuen uns auf dich!

An alle Artists of Color & Co! Das AoC-Café geht in die nächste Runde – mit Lounge-Vibes, offener Bühne, Snacks, Austausch & Networking!

Ob Musik, Spoken Word, Bildende Kunst oder Performance – alle Kunstformen sind willkommen!

Wir stellen Mikrofone, Mischpult und Raum – ihr bringt eure Ideen.Gemeinsam schaffen wir einen künstlerischen Safer Space.

Du willst etwas zeigen oder ausprobieren? Melde dich gern vorab bei uns!