Sei am 12/09/2019 von 18:00 - 21:00 Uhr bei unserer ArtNight Pro: Paint Like Van Gogh - Starry Night-ArtNight in Würzburg dabei.

Bei einer ArtNight erschaffst du dein eigenes Kunstwerk, unsere Künstler zeigen dir wie's geht. Nimm deine Freunde mit, komm alleine oder habe viel Spaß bei einem ArtNight-Date - du wirst kreativ, lernst neue Leute kennen und gehst am Ende nicht nur mit deinem eigenen Kunstwerk, sondern auch mit guter Laune und tollen Erinnerungen nach Hause!

Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse und wir bringen alle Materialien mit, damit du deine ArtNight einfach genießen kannst. Getränke und Essen sind in der Location zu den herkömmlichen Preisen erhältlich.