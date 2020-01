× Erweitern Ressort Werbung TudK Musical

Britannien versinkt nach dem Abzug der Römer im Chaos. In dieser Zeit lernt König Uther Pendragon die schöne Igraine kennen. Da beide bereits verheiratet sind gelingt es Uther nur mit Hilfe des Zauberer Merlins in Igraines Gemach zu kommen. In dieser Nacht wird Artus gezeugt, dem vorherbestimmt ist, Britannien wieder zu einen.