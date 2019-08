× Erweitern Copyright Marcus Langer 2019 190801_Plakat_ARTWERK_2019

Die ARTWERK, die illustre Werkschau von unterschiedlichsten Künstlern verschiedenster Genres, geht in die zweite Runde. Freuen Sie sich auf über 20 regionale und überregionale Maler, Bildhauer, Skulpteure, Fotografen und vielerlei mehr, die sich zum diesjährigen Thema "Wo bist Du, Mensch?" Gedanken gemacht haben und nun ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren werden. Am 13.September startet die Ausstellung im leerstehenden Bürogebäude der Firma GOEMA um 19.30 Uhr. Am 14.September wird der Vaihinger Liedermacher Markus Klohr in Begleitung seiner Mitmusiker im Atelier der Kuratorin Claudia Grenz (auf dem Gelände) um 20.00 Uhr seine Aufwartung machen. Die Ausstellung endet mit der Finissage am 12.Oktober. Von Donnerstag bis Sonntag kann die Präsentation in der Zwischenzeit von 16.00 bis 19.00 Uhr besucht werden.