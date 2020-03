Arzt-Patienten-Forum

Vortrag mit Dr.med.Gabriele Weiß aus Bad Urach.

Sie machen sich Sorgen über Ihre Gesundheit, brauchen einen medizinischen Rat und können keinen Arzt erreichen? Seit Oktober 2018 haben Sie in Baden-Württemberg als gesetzlich versicherter Patient die Möglichkeit, sich montags bis freitags zwischen 9 und 19 Uhr, mit einem Online-Arzt verbinden zu lassen. Diese Ärzte sind alle in eigenen Praxen in Baden-Württemberg niedergelassen oder angestellt und bringen eine jahrelange Erfahrung mit. Aber wie funktioniert die Telemedizin? Die Referentin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Telemedizinerin bei docdirekt und beantwortet gerne Ihre Fragen.

In Zusaemmenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg

Referentin Dr. med. Gabriele Weiß, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Bad Urach

Moderation: Dr. med. Günther Fuhrer, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Reutlingen.