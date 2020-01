Die Heidelberger Band - bekannt aus "The Voice of Germany"

Die Heidelberger Band “As Far As Low” steht für gute Laune und authentische, handgemachte Musik, die von Herzen kommt. Die sympathische Band schafft es seit mehr als sieben Jahren mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung große und kleine Menschenmengen zum Singen und Tanzen zu animieren.

Ein warmer Mix aus einer Vielzahl von Musikrichtungen und Einflüssen ist das Markenzeichen der Band und macht ihren einzigartigen Sound aus. In ihrem Cover-Programm werden alte und neue Hits und Klassiker auf eine ganz eigene Art und Weise neu interpretiert und in verschiedenen Besetzungen mit zwei Stimmen, zwei Gitarren und Loopstation oder mit Cajon, Schlagzeug und Bass zum Leben erweckt.

Mit ihrem warmen und abwechslungsreichen Sound sind “As Far As Low” seit vielen Jahren sowohl regional als auch überregional sehr erfolgreich unterwegs. Nach Konzerten für Firmen wie Coca Cola, Best Western, Karstadt und vielen mehr, führte der musikalische Weg der Band 2015 sogar in die beliebte Fernsehsendung “The Voice of Germany”.