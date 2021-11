TAVMA Watch Party: Dokumentarfilm von Samaher Alqadi

Ägypten/Frankreich/ Norwegen/Palästina/Deutschland 2021, Original mit engl. Untertiteln, 88 Min.

Kairo, 25. Januar 2013. Bei einer Kundgebung zum zweiten Jahrestag der Revolution kommt es auf dem Tahrir-Platz zu heftigen Ausschreitungen und sexuellen Übergriffen. Nach der Vergewaltigung ihrer besten Freundin und dutzender anderer Frauen in nur einer Nacht, beginnt Samaher Alqadi die sexuellen Übergriffe zu dokumentieren. Sie zeigt, wie Frauen beginnen, sich zu mobilisieren und ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Als Alqadi während der Dreharbeiten merkt, dass sie schwanger ist, geht es nicht mehr nur um den Widerstand ägyptischer Frauen, sondern auch um ihr eigenes Leben – um ihre Kindheit in Palästina und die Frage, was es heißt, Frau und Mutter zu sein.

Die Mission von TAVMA: bekannte Narrative in Frage zu stellen und neue Arten von Storytelling zu entdecken. Die TAVMA Watch Party ist ein hybrides Film- und Live-Talkformat, das gleichzeitig off- und online stattfindet. Es ist keine Vorführung, bei der man nach dem Film den Raum verlässt. Nach der Filmvorführung findet ein Gespräch mit Gästen, Publikum und Moderator Willy Rollé statt. Die Filmcrew und das Streaming-Publikum werden online dazu geschaltet, um an einer spannenden Diskussion teilzunehmen.