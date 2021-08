Das Künstlerbundmitglied Karin Dorn-Tetzlaff präsentiert die Einzelausstellung „as if there is no end“ für deren Realisierung ihr vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Corona-Stipendienprogramms ein Projektstipendium gewährt wurde.

Die Eröffnung findet am Sonntag, 5. September um 14 Uhr in der Galerie des Künstlerbunds Heilbronn mit Lothar Heinle (Klanginstallation) statt. Dort findet ebenfalls die Midissage am 19. September 2021 um 14 Uhr mit Einführung Dr. Martina Kitzing-Bretz M. A. Kunsthistorikerin und die Finissage am Sonntag, 26. September 2021 um 14 Uhr mit Nataša Rikanović (Gesang) statt.

Die Öffnungszeiten sind Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 17 bis 20 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Karin Dorn-Tetzlaff ist an den Öffnungstagen anwesend.

Wichtiger Hinweis für unsere Besucher: aktuelle Informationen zum gültigen Corona-modus bitte vor Besuch der Ausstellung auf der Homepage einsehen und entsprechend beachten.