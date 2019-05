Seit dem Release ihres hochgelobten Debüts “Never Happy, Ever After” hat das Quintett aus Brighton, UK die Füße nie stillgehalten.

Dank starken Lyrics, in deren ehrlichen Worten man sich selbst wiederfindet und der energiegeladenen Pop-Rock-Melodien, wächst die Fanbase von AS IT IS stetig weiter – und das mit einer unvergleichlichen Treue. Mittlerweile hat die Band schon drei Alben in der Diskografie, wobei „The Great Depression“ vom August 2018 das aktuellste ist!

Die in 2012 gegründete Pop-Punk-Band um Sänger und YouTuber Patty Walters kommt in 2019 auf Deutschland-Tour und werden mit Ihrem eingängigen Pop-Punk, der an Bands, wie The Ataris und Less Than Jake erinnert, die deutschen Clubs zum Feiern bringen!

Seit der Gründung von AS IT IS in 2012, kann die Band auf mittlerweile drei EPs und drei Alben zurückblicken, welche jeweils von Kritikern hochgelobt wurden.

Als erste nicht-US-amerikanische Band bei Fearless Records, konnte die Band schon einige Live-Auftritte bestreiten, welche sich in den Köpfen der Fans gefestigt haben und AS IT IS somit zu einem klaren Muss auf der To Do-Liste werden lassen.