"AS TIME GOES BY" - Lebensende und Sinnfragen im Gespräch

Auftakt der neuen Saison der Rothenburger Diskurse am Campus „As Time goes by – Lebensalter im Blickpunkt“: Lebensende und Sinnfragen im Gespräch.

Der erste Vortrag widmet sich einem zutiefst existenziellen Thema: dem Lebensende und den damit verbundenen Sinnfragen. Unter dem Titel „…ach, wäre ich doch nur schon einmal gestorben!“ lädt Dr. Roland Hanke zu einer bewegenden Auseinandersetzung mit Rück-Erinnerungen an das künftige Leben ein.

Was bleibt am Ende eines Lebens? Und was zählt wirklich? Der erfahrene Allgemeinarzt und Palliativmediziner Dr. Roland Hanke gewährt auf berührende und zugleich nachdenklich stimmende Weise Einblicke in die Gedankenwelt von Menschen am Lebensende. Aus ihrer Perspektive richten wir den Blick auf das, was im Leben tatsächlich Bedeutung hat – auf menschliche Nähe, Freundschaft und gelebte Werte jenseits materieller Dinge.

Dr. Hanke war über 30 Jahre Vorsitzender eines Hospizvereins und ist heute als Referent für Sorgekultur und Würdearbeit tätig. In seinem Vortrag lädt er dazu ein, anhand eindrucksvoller Lebensgeschichten die eigenen Werte zu hinterfragen – und sich den großen Fragen von Lebensende und Lebenssinn neu zu stellen.