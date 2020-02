× Erweitern David Blair

David Blair überzeugte bei seinem Auftritt bei „The Voice of Germany 2017“ Yvonne Catterfeld von sich. Nun tourt er mit seinem fünften Album „As You Let Go: Songwriting Sundays“ durch Europa.

Es ist David Blairs erstes rein akustisches Album, nur mit Gesang und Klavier oder Gitarre. Mit Songs über Freiheit, Frieden, Liebe, Freundschaft und Verluste im Leben.