Israelischer Indie Musiker mit Band und neuem Album auf Tournee.

Nach seinen gefeierten Solo-Konzerten kehrt der israelische Indie Musiker Asaf Avidan mit einer weiteren Tournee und einem neuen Album zurück. Bekannt für seine berührende Stimme, seine poetischen Texte und seine mittlerweile fast mythische Bühnenpräsenz, lässt Avidan seine intimen Shows ruhen und geht zum ersten Mal wieder mit Band auf Tournee.

Die neue Show verspricht eine große Bandbreite verschiedener Musikgenres und ein theatralisches Bühnenbild, das den passenden Rahmen für Songs aus allen Schaffensperioden seines Repertoires bietet und ihm zudem die Gelgenheit gibt, sein neues Album live vorzustellen.

Die N.Y. Times hat ihn in einer Konzertrezension als einen “Künstler, der schreibt wie Leonard Cohen, singt wie Robert Plant und mit dem magischen Charisma eines Cabaret-

Tänzers ausgestattet ist” beschrieben.

Avidan verwendet weder im Studio noch auch auf der Bühne, Computer, Auto-Tune und Playbacks. Somit sind seine Alben analoge akustische Wohltaten und seine

Konzerte echte Live-Erlebnisse. Scheinbar mühelos verbindet er Folk, Jazz, Blues, Rock, Pop und sogar Rap zu einem völlig eigenen Soundkosmos.