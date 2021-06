Asamblea Mediterranea & Muhittin Kemal

Jahrhundertelang haben Juden und Muslime in vielen Regionen friedlich zusammengelebt. Daraus hat sich eine gemeinsame Kultur entwickelt.

Klingender Beweis ist ein reicher Schatz an Liedern und Texten, auf die man bei der Suche nach den Wurzeln jüdischer Musik in der muslimischen Welt stößt. Das Programm stellt die besonderen Beziehungen zwischen Juden und Muslimen im osmanischen Reich und in der modernen Türkei in den Mittelpunkt und möchte damit zum Erhalt und zur Weiterentwicklung dieser besonderen Freundschaft beitragen.

Asamblea Mediterranea gehört zu den führenden Ensembles Jüdischer Musik in Deutschland. Sie vereinen auf einzigartiger Weise zwei musikalische Traditionen miteinander - die Musik der Sephardim und der Ashkenazim.

Muhittin Kemal ist profilierter Komponist und Kanunvirtuose.

Er ist einer der wichtigsten Experten für traditionelle türkische Musik in Deutschland und

ist durch seine Konzert - und Lehrtätigkeit maßgeblich für die wachsende Interesse

für orientalische Musik in Deutschland verantwortlich.