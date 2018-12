× Erweitern Asamblea Mediterranea

Asamblea Mediterranea: Das sind sieben Musikerinnen und Musiker, die sich ursprünglich auf völlig unterschiedliche Musikstile spezialisiert haben.

Sie arrangieren und komponieren ihre Musik aus Melodien und Texten der Juden in Spanien, Nordafrika, der Türkei und Griechenland, die über Generationen überliefert wurden. Sie verzaubern ihr Publikum mit einem musikalischen Dialog zwischen den Kulturen der Sepharden (also der spanischen Juden) und der Aschkenazen (so nennen sich Juden, die ursprünglich aus Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Osteuropa stammten). Poetische Balladen, Liebeslieder und Festtagsgesänge erzählen von Lebensfreude und sehnsuchtsvoller Wehmut. Asamblea Mediterranea lässt uns in der Musik der Sepharden einen Widerhall gegenseitiger Befruchtung und friedlicher Koexistenz von Juden, Muslimen und Christen im Spanien des Mittelalters erkennen. So zeigen sie mit ihrem Konzertprogramm auf, was die beiden Kulturen vereint. Dieser musikalische Brückenschlag entführt das Publikum in eine andere Welt ...