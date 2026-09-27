ASB Heimspiel mit Gudrun Engel

Das ASB HEIMSpiel, die beliebte Talk-Reihe im Salon, die in der Saison 2023/2024 mit großem Erfolg und ausverkauften Veranstaltungen gestartet ist, wird auch unter der neuen Intendanz fortgesetzt.

Erster Gast der neuen HEIMSpiel-Saison ist am 26. November 2026 ist die deutsche Journalistin Gudrun Engel, die als Auslandkorrespondentin für die ARD arbeitet und seit 2022 die Leitung des ARD Studios in Washington innehat. Engel studierte Journalistik und Politikwissenschaften an den Universitäten Dortmund, Göteborg und Kaunas (Litauen). Nach ihrem Abschluss als Diplom-Journalistin arbeitete sie zunächst beim Westdeutschen Rundfunk in Köln, bei welchem sie als Redakteurin und Reporterin für mehrere Lokalzeiten, WDR aktuell sowie für phoenix tätig war. Darüber hinaus war sie als Reporterin für das ARD Morgenmagazin und den Weltspiegel tätig und übernahm Studiovertretungen in Nairobi, New York und Paris.

Gastgeber Wolfgang Heim war bis Sommer 2022 Moderator des beliebten SWR-Formats »Leute« und damit eine Institution des deutschen Radio-Journalismus. In Anlehnung an dieses legendäre Talk-Format trifft Wolfgang Heim nun im Salon des Theater Heilbronn auf berühmte und wichtige Zeitgenossen, die zu den relevanten Themen unserer Tage etwas zu sagen haben. Wie in seinen über 3000 Radio-Interviews zeichnet sich Wolfgang Heim auch im Live-Format durch seine unvergleichlich feinfühlige und von großer Sachkenntnis geprägte Weise aus, seine Gäste zu befragen.