ASB Heimspiel: Talk im Salon3 mit Arthur Landwehr

In der Reihe ASB HEIMSpiel im Salon3 hat Moderator Wolfgang Heim am 20. Februar mit Arthur Landwehr einen wahren Amerika-Experten zu Gast.

Landwehr war von 1999-2006 und von 2018-2022 ARD-Hörfunk-Korrespondent in Washington, D.C. Von 2006-2018 war er Hörfunk-Chefredakteur des Südwestrundfunks.

In den USA hat er die politische und gesellschaftliche Entwicklung in den Amtszeiten von Clinton, Bush, Trump und Biden intensiv journalistisch begleitet. Für seine Berichterstattung wurde er mit dem RIAS-Radiopreis ausgezeichnet. Sein Anfang 2024 erschienenes Buch »Die zerrissenen Staaten von Amerika. Alte Mythen und neue Werte – ein Land kämpft um seine Identität« wurde zum Spiegel-Bestseller. Darin beschreibt er die Menschen in Amerika, deren Nöte und Hoffnungen, und erzählt die Geschichten hinter der offiziellen Politik. Er geht der Frage nach, warum sich bereits 2016 und 2020 so viele Wählerinnen und Wähler für Trump entschieden haben. Ein Thema, das auch vor dem Hintergrund des Wahlsieges von Trump im November 2024 von großem Interesse sein dürfte. Landwehr sprach »mit den Schlips- und Kragenträgern in den Großstädten« und den »einfachen Leuten der amerikanischen Mittelschicht« und verbindet persönliches Erleben mit politischer Analyse. Dabei offenbart er einen Kulturkampf, der die USA zu zerreißen droht. Im Mittelpunkt: die Abstiegsangst der Weißen und das zunehmende Selbstbewusstsein von Schwarzen und Hispanics, der Mythos vom Cowboy, der Einfluss der Cancel Culture, das ausgrenzende Stammesverhalten und das "America first" im Landesinnern, sowie die die Verheißungen kultureller Offenheit in den liberalen Küstenstaaten. Und er untersucht nicht zuletzt: Was hat das mit uns Deutschen und mit den transatlantischen Beziehungen zu tun?

Arthur Landwehr wohnt in Baden-Baden, arbeitet heute als freier Autor und USA-Experte und lehrt als Honorarprofessor an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden.

Gastgeber Wolfgang Heim war bis Sommer 2022 Moderator des beliebten SWR-Formats "Leute" und damit eine Institution des deutschen Radio-Journalismus. In Anlehnung an dieses legendäre Talk-Format trifft Wolfgang Heim nun im Salon3 auf berühmte und wichtige Zeitgenossen, die zu den relevanten Themen unserer Tage etwas zu sagen haben. Wie in seinen über 3000 Radio-Interviews zeichnet sich Wolfgang Heim auch im Live-Format durch seine unvergleichlich feinfühlige und von großer Sachkenntnis geprägte Weise aus, seine Gäste zu befragen.