ASB Heimspiel: Talk im Salon3 mit Béla Rethy

Am 5. Februar 2026 erwartet das Publikum im Salon3 des Theaters Heilbronn ein ganz besonderes Gesprächserlebnis.

BÉLA RÉTHY, einer der bekanntesten und einflussreichsten Sportjournalisten Deutschlands, ist an diesem Abend zu Gast im ASB HeimSpiel, dem Talk im Salon3. Seit 1994 war er als Live-Reporter für das ZDF bei allen großen Fußballspielen im Einsatz. Eingeladen hat ihn niemand Geringeres als Radiolegende Wolfgang Heim, der seit vielen Jahren für seine feinfühligen, pointierten und zugleich angenehm unaufgeregten Interviews geschätzt wird. Gemeinsam werden beide in gewohnt persönlicher Atmosphäre einen Blick hinter die Kulissen eines außergewöhnlichen Berufslebens werfen. Béla Réthy, dessen Stimme Generationen von Fußballfans geprägt hat, wird im Gespräch Einblicke in seine jahrzehntelange Arbeit als Kommentator geben – von emotionalen Momenten auf den großen internationalen Fußballbühnen bis zu Anekdoten, die normalerweise verborgen bleiben. Wolfgang Heim versteht es dabei wie kaum ein anderer, seine Gäste zu öffnen und Raum für ehrliche Reflexionen zu schaffen. Das ASB HeimSpiel bietet dafür den idealen Rahmen: nah am Publikum, lebendig, authentisch. Für die Besucherinnen und Besucher des Salon3 ist dieser Abend eine seltene Gelegenheit, zwei prägende Figuren der deutschen Medienlandschaft live zu erleben. Das Gespräch verspricht nicht nur spannende Geschichten, sondern auch kluge Gedanken über Journalismus, Leidenschaft und die Kraft der Stimme. Ein inspirierender Austausch ist garantiert.

Gastgeber Wolfgang Heim war bis Sommer 2022 Moderator des beliebten SWR-Formats »Leute« und damit eine Institution des deutschen Radio-Journalismus. In Anlehnung an dieses legendäre Talk-Format trifft Wolfgang Heim nun im Salon3 auf berühmte und wichtige Zeitgenossen, die zu den relevanten Themen unserer Tage etwas zu sagen haben. Wie in seinen über 3000 Radio-Interviews zeichnet sich Wolfgang Heim auch im Live-Format durch seine unvergleichlich feinfühlige und von großer Sachkenntnis geprägte Weise aus, seine Gäste zu befragen.