ASB Heimspiel: Talk im Salon3 mit Christine Strobl

Das ASB HEIMSpiel, die beliebte Talk-Reihe im Salon3, die in der Saison 2023/2024 mit großem Erfolg und ausverkauften Veranstaltungen gestartet ist, wird fortgesetzt.

Erster Gast der neuen HEIMSpiel-Saison ist am 17. Oktober Christine Strobl, die als ARD-Programmdirektorin für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste und die ARD Mediathek verantwortlich ist. Die ARD-Programmdirektorin ist zugleich Vorsitzende der ständigen Videoprogrammkonferenz (VPK). Unter ihrem Vorsitz koordinieren die Intendantinnen und Intendanten, bzw. die Programmdirektorinnen und -direktoren der Landesrundfunkanstalten Das Erste und die ARD Mediathek. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften war die gebürtige Freiburgerin in mehreren Funktionen beim SWR tätig. Sie war verantwortlich für alle fiktionalen Serien, Fernseh- und Kinofilme, "Tatort" sowie das gesamte Kinder- und Familienprogramm des SWR für das SWR Fernsehen, den KIKA und die ARD. 2012 wechselte Christine Strobl als Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsleitung zur ARD-Tochter Degeto Film GmbH. Seit 2021 ist sie in ihrer jetzigen Funktion tätig.

Gastgeber Wolfgang Heim war bis Sommer 2022 Moderator des beliebten SWR-Formats "Leute" und damit eine Institution des deutschen Radio-Journalismus. In Anlehnung an dieses legendäre Talk-Format trifft Wolfgang Heim nun im Salon3 auf berühmte und wichtige Zeitgenossen, die zu den relevanten Themen unserer Tage etwas zu sagen haben. Wie in seinen über 3000 Radio-Interviews zeichnet sich Wolfgang Heim auch im Live-Format durch seine unvergleichlich feinfühlige und von großer Sachkenntnis geprägte Weise aus, seine Gäste zu befragen.