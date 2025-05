Aschenputtel räumt auf - Junge Oper

OH! Opernfestspiele Heidenheim

ASCHENPUTTEL RÄUMT AUF

Ein Musiktheaterstück für Kinder ab fünf Jahren

Mittwoch 25.6.2025 18.00 Uhr

von Jörg Schade und Franz-Georg Stähling

Musik aus La Cenerentola von Gioacchino Rossini

HERRSCHERLAUNEN

Paolo hat es auch nicht leicht. Als Gärtner Don Magnificos wird er ständig getriezt: Paolo, mach dies, Paolo, mach das, Paolo, wieso ist jenes noch nicht erledigt … Zumindest ist er mit seinem Leid nicht allein, denn auch Aschenputtel hat kein einfaches Leben. Seit ihre Mutter gestorben ist, werden ihr die Stiefschwestern Clorinda und Thisbe vorgezogen. Und für Aschenputtel – ebenfalls eine Tochter Don Magnificos – wirft man die Erbsen auf den Boden, damit sie sie stundenlang aus der Asche auflesen kann, auf dass ihr bloß nicht die Arbeit ausgehe! Doch als man es ihr verwehrt, zum Ball des Prinzen Ramiro zu gehen, fasst Paolo einen Plan. Im schnell herbeiorganisierten Kleid wird Aschenputtel unerkannt zum Star des Abends – und zum Schwarm des Prinzen. Aber als sie einen ihrer Schuhe verliert und sich der Prinz auf die Suche nach der rechtmäßigen Besitzerin begibt, droht die ganze Geschichte aufzufliegen …

MÄRCHENHAFT

Gioacchino Rossini (1792–1868) hat das berühmte Märchen als La Cenerentola in Musik gefasst und damit seit der Uraufführung 1817 in Rom Generationen von jungen Opernfreunden verzaubert. Jörg Schade und Franz-Georg Stähling haben aus der Oper mit Aschenputtel räumt auf eine kurzweilige Fassung für eine Sopranistin und einen singenden Schauspieler gemacht, die seit 20 Jahren kleine (und große!) Zuschauer erfreut. Und wo könnte man eine Geschichte wie diese besser erzählen, als in einer Bibliothek voller Märchenbücher?