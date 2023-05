Aschenputtel - nach den Gebrüdern Grimm in der Fassung von Ina Raßbach-Bernschein

2023 gibt es wieder ein neues Kinder- und Familienstück auf dem Gögelhof.

Als gemeinsames Theaterprojekt mit der Helmut-Rau- Grund- und Realschule Mainhardt erzählen wir die Geschichte von Aschenputtel, die ihrem Traumprinzen am Bach begegnet ist und die ihn so gerne auf dem Ball im königlichen Schloss wiedersehen möchte. Aber ihre böse Stiefmutter und deren faule Töchter, für die Aschenputtel den ganzen Haushalt machen muss, versuchen dies zu verhindern. Doch da naht Hilfe in Gestalt einer guten Fee und deren Zaubertäubchen.

Im Schloss geht es derweil turbulent zu: Der König möchte endlich seinen Sohn verheiraten. Daher sucht der Prinz verzweifelt nach dem Mädchen vom Bach, weil er sonst die verfressene, nervige Prinzessin aus dem Nachbarland heiraten muss. Zusammen mit seiner verständnisvollen Mutter, seiner etwas verwirrten Großmutter, seinem eifrigen Hofmarschall samt Majordomus und Hofkurier findet der Prinz aber doch noch zu seinem Glück und es gibt ein Happy End.

Das Kinder- und Familienstück wird auf der Hauptbühne am Wald aufgeführt (also kein Stationentheater). Hier stehen ebenfalls viele Holzbänke als Sitzgelegenheit zur Verfügung.

Es können aber auch Klappstühle mitgebracht werden oder man kann bei gutem Wetter auf der Wiese sitzen.