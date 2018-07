„Sehr aufgeklärte Post-Punk-Gitarren verschmelzen mit einer punktgenau druckvollen Rhythmusgruppe und herrlich arrangierten Gesangslinien. Für Indie-Fans ist das Musik zum Dahinschmelzen, und zwar von der ersten Sekunde an“, (Stuttgarter Zeitung).

Ascona tourten quer durch die Republik und teilten die Bühnen mit Künstlern wie Klez.E, Me And My Drummer und Ja, Panik.