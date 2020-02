Die Kultserie »Ein Herz und eine Seele« aus den 70er-Jahren erlebt jetzt als Schauspiel-Inszenierung der Kammeroper Köln ein großartiges Comeback – das legendäre Lästermaul der Nation ist zurück.

Ekel Alfred, Prototyp des deutschen Spießbürgers, sagt, wie’s ist: »Die Regierung ist unfähig.« Seine Frau Else, die »dusselige Kuh«, gehört in die Küche. Und Tochter Rita, die »alberne Gans«, hat mit ihrem Mann als SPD Anhänger eine »bolschewistische Hyäne« ins Haus geholt. Die Zitate des Giftzwerges Alfred Tetzlaff sind von elementarer anarchistischer Komik und stammen aus einer Epoche, in der der Begriff der politischen Korrektheit noch nicht erfunden war. Satire pur, Theater pur – ein Hochgenuss des Schauspiels!