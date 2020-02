Depression im Alter

Die Altersdepression als häufigste psychische Störung im Alter erhält nicht die Beachtung, die sie nötig hätte. In der Fachwelt gilt die Altersdepression als zu selten erkannt, zu selten diagnostiziert, zu selten behandelt.

Der Vortrag will über die vielfältigen Ursachen, aber auch über Erscheinungsbilder und Behandlungsmöglichkeiten informieren und richtet sich an alle unmittelbar und mittelbar Betroffenen.“ Ihr Dozent ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt der Klinik für Alterspsychiatrie und –psychotherapie am Klinikum Schloß Winnenden – Zentrum für Psychiatrie Winnenden.