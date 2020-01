Ash (UK) "25 Years"

Am 14. Februar 2020 erscheint das Best-of-Album „Teenage Wildlife: 25 Years of Ash“: eine Rückblende auf die Aufnahme-Karriere der der Band. Sie startet mit dem üppigen Debüt „Jack Names the Planets“ und endet mit dem UK-Top 20-Langspieler „Islands“. Zusätzlich zu den bekannten Hits (Girl From Mars, Gold, Finger, Oh Yeah, Teenage Kicks, …) gibt es natürlich auch ein paar neue Songs; zum Beispiel „Everybody’s Happy Nowadays“ feat. Chris Martin (Coldplay).ASH