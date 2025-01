#AInsamkeit #screentime #lectureperformance

»Mein Körper, in seinem Zimmer, und ich – wir sind gut vernetzt. Eigentlich ist doch alles okay, denke ich. Aber ich fühle mich disconnected …«

In einer szenischen Versuchsanordnung tritt eine einsame Spielerin in Dialog mit einem digitalen Gegenüber und taucht dabei immer tiefer in ein Rabbithole aus virtueller Nähe und realer Distanz. Das Figurentheater öffnet eine Bühne für das Ringen um echte Verbindungen im digitalen Zeitalter.