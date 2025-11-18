Asmar Nadzhafova Quartett (presented by HMDK Stuttgart)

“Folk Stories” – unter diesem Motto führt Asmar Nadzhafova mit ihrem Quartett, bestehend aus Gesang, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug durch den Abend.

Die Sängerin Asmar Nadzhafova hat ihre kulturellen Wurzeln in ihren Herkunftsländern Aserbaidschan und Ukraine.

In ihrem neuen Programm gibt sie Liedern aus diesen Ländern eine frische, jazzige Perspektive. Die Lieder, die von Liebe, Heimat und der Verbindung zur Natur erzählen, werden durch kreativen Arrangements in eine moderne Klangsprache übersetzt, die die tiefen Emotionen der Originale auf einzigartige Weise transportiert.

„Ich habe mich immer von der reichen kulturellen Vielfalt der Ukraine und Aserbaidschans inspirieren lassen.” erklärt Nadzhafova. “Es ist eine Ehre für mich, die Zuschauer auf eine musikalische Reise durch diese beiden wunderbaren Länder zu entführen und gleichzeitig meine eigene musikalische Identität in den Vordergrund zu stellen.“

Besetzung: Asmar Nadzhafova (voc); Georg List (p); Andreas Riester (b); Christoph Müller (dr);