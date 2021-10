ASP-Feriensportcamp

Das Feriensportcamp ist ein Angebot für Familien in der Gemeinde Pliezhausen und Umgebung, unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Pliezhäuser Sportverein. In den Schulferien erleben Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 12 Jahren die Vielfalt des Sports und die Freude an der Bewegung. Bekannte und unbekannte (Trend-) Sportarten werden durch qualifizierte Übungsleiter angeboten. Mit unserem Feriensportcamp möchten wir in Ergänzung der Angebote unserer Kindersportschule (KiSS) und der Nachwuchsarbeit der Vereine während den Schulzeiten ein zusätzliches Angebot schaffen, um die schönste Zeit für die Kinder im Jahr (Ferien) sinnvoll zu gestalten und den Familien eine zusätzliche Betreuungsmöglichkeit bereit zu stellen!

Die Teilnehmerzahl ist nach oben und unten begrenzt und wird über den Zeitpunkt der Anmeldung geregelt. Die Gebühr beinhaltet Versicherungsschutz, Mittagessen, Getränke und Snacks.