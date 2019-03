20 Jahre ASP.

20 Jahre Gothic Novel Rock.

ASP zum Jubiläum auf Pentagrammophon-Tour

Im Jahr 1999 betrat eine junge Band die Bühne der deutschen Rocklandschaft und verblüffte mit dem mysteriösen Slogan „Hast du mich vermisst?“. Diese scheinbar in sich widersprüchliche Frage beantworteten seit dem Auftauchen der Formation unzählige Musikhörer mit einem „Ja“, denn die Band mit dem gruselig geschminkten Frontmann ging stets mit einer gehörigen Portion Sperrigkeit ans Werk und stillte so den Hunger der Andersdenkenden. Tatsächlich scheint es heute, 20 Jahre später, als wäre es nie anders gewesen und als hätte die Gratwanderung zwischen lyrischem Anspruch und spielerischer Leichtigkeit alle Beteiligten schon immer begleitet.ASP verstehen sich nicht als Goth-Band im klassischen Sinne, sondern als Rockmusiker mit düsteren Themen, die auf ebenso spannenden wie mutigen Konzeptalben veröffentlicht werden. Mit einem großen Maß an Authentizität und einem scheinbar unerschöpflichen Vorrat an Energie und Kreativität ausgestattet, überraschen „Der Meister und seine Mannen“ immer wieder aufs Neue und bleiben sich sowie ihren Zuhörern dabei trotz einiger musikalischer Stil-Kapriolen stets treu.2019 wird die Band 20 Jahre jung.20 Jahre, in denen Mastermind und Namensgeber Asp Spreng im Rahmen mehrerer Erzählzyklen phantastische Geschichten gesponnen und zu diesem Zweck eine völlig eigene Musikrichtung etabliert hat, die sich aus den unterschiedlichsten Stilen speist. Von Heavy Rock bis Folkballade, verfeinert mit elektronischen Elementen und akustischen Instrumenten, nutzt man alles, was die Songgeschichten brauchen, um ihre ganz besondere Kraft und Spannung zu entwickeln.Vielleicht ist es der gekonnte Spagat zwischen Poesie und Entertainment, der ASP so überaus erfolgreich gemacht hat. Anders erklären kann man dieses Phänomen nicht, schon vor allem deshalb, weil die musikalische Schublade schlicht fehlt. Und auf der Bühne sind ASP sowieso immer ein Erlebnis – ob als Headliner der einschlägigen Szene-Festivals oder auf großen Metal-Veranstaltungen wie dem Wacken Open Air und dem Summer Breeze-, was sie mit einer speziellen Best-of-Show im Jubiläumsjahr wieder beweisen werden. Man darf sich auf Hits und Raritäten aus 20 Jahren freuen, in denen eines ganz klar geworden ist: Ob man sie nun hasst oder liebt, es gibt keine Band wie ASP.