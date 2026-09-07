Mit ihrem neuen Programm Ass-Dur: BRUDERLIEBE feiern die dutzendfach preisgekrönten Ausnahmetalente Dominik und Florian Wagner die schönste aller Katastrophen: Familie.

Zwei Brüder, ein Klavier – und unendlich viele Möglichkeiten, sich gegenseitig in den Wahnsinn zu treiben. Und zu berühren. Und zum Lachen zu bringen.

„Bruderliebe“ ist nicht nur Konzert und Comedyshow, es ist ein emotionales Hochleistungsereignis. Denn wo andere nur Musik machen und Witze erzählen, treiben Ass-Dur die Kunstformen an ihre Grenzen: Virtuose Klassik trifft auf Pop, Funk, Oper und völligen Unsinn – und das alles in einem Atemzug. Sie spielen, streiten, singen, necken und versöhnen sich – oft gleichzeitig und immer überraschend. Niemand ist so kritisch wie der eigene Bruder, aber auch niemand versteht einen so gut.

Was bedeutet es eigentlich genau, Geschwister zu sein? Warum kann man sich die Familie nicht aussuchen – und ist dann doch immer wieder trotzdem froh, sie zu haben?

Ass-Dur zeigen, dass Streit auch eine Form von Nähe sein kann und dass Humor manchmal die ehrlichste Liebeserklärung ist. „Bruderliebe“ ist ein Abend voller Energie, Spielfreude und Wärme – ein musikalisches Familientreffen, das man am liebsten jeden Tag erleben möchte.

Wer die beiden kennt, weiß: Hier trifft höchste musikalische Präzision auf feinstes Chaos! Wenn Florian versucht, Struktur zu schaffen, sorgt Dominik zuverlässig dafür, dass sie sofort wieder verschwindet. So entsteht Comedy auf höchstem Niveau – und ein Abend, nach dem man mit einem breiten Grinsen und besten Vibes nach Hause geht.

Ein Abend über Nähe, Wettbewerb, Zuneigung und Musik – und darüber, dass Liebe manchmal lauter klingt, als man denkt. Auch für Einzelkinder geeignet.