Ass-Dur: Quint-Essenz

× Erweitern Foto: Eva Orthuber Ass-Dur

Seit Oktober 2019 treten die beiden als das neue Ass-Dur-Duo auf. Die Wagner-Brüder versprechen höchste musikalische Leistung, Komik vom Feinsten und natürlich – sonst wäre es nicht Ass-Dur – sind sich die beiden nie einig.

Zwei Männer – Zwei Brüder – Zwei Pianisten. Der eine kann was, der andere auch.

Mit frischem Schwung starten die Wagners die neue Ass-Dur-Saison. Florian Wagner ist ein Virtuose am Klavier, gewinnt Gesangswettbewerbe, er kann „Atemlos“ von Mozart spielen und das schlechteste Lied der Welt. Er ist selbst mehrfach preisgekrönt und feiert mit seinem Solo-Programm seit 2018 Erfolge (u.a. in der Bar jeder Vernunft). Und Dominik ist eben Dominik. Wie immer. Jetzt aber auch großer Bruder. Und das will er auch zeigen.

Das Gute liegt so nah, denn Ass-Dur-Luft hat Florian Wagner seit Jahren geschnuppert, ist bereits mit Ass-Dur aufgetreten, hat Songs für das Duo komponiert und war mit der legendären Weihnachtsshow mit auf Tour - er gehört eben zur Ass-Dur-Familie.

Auf die beliebten Ass-Dur Klassiker dürfen sich alle weiterhin freuen.

QUINTESSENZ - eine Show mit den Highlights von Ass-Dur und einer Menge Neuem.