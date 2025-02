Musikalische Virtuosität und hochklassiges Entertainment.

In der Show CELEBRATION feiern die Brüder Dominik und Florian Wagner die Rückkehr der Liveshow-Magie. Es ist eine bezaubernde Hommage an die Freiheit, an das Leben, an Mozart und Helene Fischer. Jeder Abend ist ein einzigartiges Erlebnis, humorvoll und hochmusikalisch, durchtränkt von Magie, Comedy, Gesang und unkonventionellem Spaß. Die Brüder erschaffen auf der Bühne Lieder, die noch nie zuvor so gehört wurden, und treten musikalisch gegeneinander an – mit Klavier, Charme und Geige. Unverkennbare Melodien und amüsante Witze vereinen sich in einem mitreißenden Mix, der eindrucksvoll zeigt, was es heißt, Geschwister zu sein. Diese Show bietet eine einzigartige Kombination aus dem pulsierenden Ambiente eines Popkonzerts, der Eleganz eines klassischen Klavierkonzerts und dem Humor einer Comedy-Show. Let’s CELEBRATE in grand style!

Dauer: ca. 2 Stunden (inkl. Pause).