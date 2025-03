× Erweitern Foto: Assane Badiane

Pressetexte… was soll das eigentlich sein? Texte, die jemanden hypen sollen. Aber wofür? Für Assane Badiane! Seit Februar 2022 steht der Deutsch-Senegalese als Comedian auf den Bühnen Deutschlands – und das ziemlich erfolgreich. Mit seinem einzigartigen Erzählstil, der an ein lockeres Gespräch unter Freunden erinnert, bringt er das Publikum zum Lachen. Authentisch, ehrlich und immer direkt aus dem Leben gegriffen. Mit seinen 25 Jahren hat der stolze Emder bereits bei Comedy-Formaten wie Comedy XXL, dem ZDF Comedy Sommer und unzähligen NightWash-Auftritten die Menge begeistert. Assane ist nicht einfach nur ein Comedian – er ist ein Storyteller, der die Zuschauer in seine Welt mitnimmt und dafür sorgt, dass jeder Abend unvergesslich wird.Also, schluss mit lesen. Jetzt Ticket schnappen und Assane live erleben. Trust him, es lohnt sich. Fehlen nur mit Attest!