Astern im Forst

Szenische Lesung des gleichnamigen Roman der Trossinger Autorin Anne Birk eingefasst in Sätze aus den Cellosuiten von Benjamin Britten.

Schwäbisches Tagblatt: ... Die Schauspielerinnen Angela von Gündell und Sabine Niethammer bringen es fertig aus dem umfangreichen Werk wesentliche Bestandteile zu lösen, um sie in neuer Form darzubieten. Sie haben eine szenische Darstellung aufbereitet, die mit intensivem Spiel schonungslos das Gemenge von Angst, Unterwerfung, falschen Tröstungen und Lügenhaftigkeit aufzeigt... So agieren die beiden, in Kittelschürze, mit Kopftuch, nähend, Wäsche faltend, Bier aus dem Humpen trinkend.... Die einzelnen Blöcke sind eingefasst von Stücken des britischen Komponisten Benjamin Britten, die von Gündell mit großer Ausdruckskraft auf dem Cello spielt...

Mit Sabine Niethammer und Angela von Gündell

Textbearbeitung: Angela von Gündell