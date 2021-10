Astor Piazzolla – Der Revolutionär des Tangos

Kein anderer Musiker spaltete die Liebhaber des Argentinischen Tangos so wie Astor Piazzolla, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Er wurde von der Avantgarde geliebt und von den Traditionalisten gehasst. Das Trio um die Pianistin Poldy Tagle interpretiert meisterhaft die Musik Piazzollas, das Programm wird bereichert mit Geschichten und Anekdoten aus der Welt des Tangos. Poldy Tagle und Victor Bustamante aus Chile kamen schon in ihrer Kindheit mit dem Tango in Berührung. Karin Eckstein spielt das originale wechseltönige Bandoneon, das als die Stimme des Argentinischen Tangos gilt.

Eintrittskarten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.