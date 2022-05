Endlich ist es so weit!

Die lang ersehnte Astra Rescue Party kann stattfinden!

Alle, die anfangs der Pandemie 30€ ( oder auch mehr) gespendet haben, sind an diesem Abend eingeladen, es richtig krachen zu lassen.

Alle Getränke, ausser die harten Sachen , gehen auf mich!! Ausserdem werde ich mal wieder als DJ am Start sein!

Bitte gebt kurz Bescheid, ob Ihr kommt! Dann kann ich besser planen.

Wer an diesem Abend keine Zeit hat, kann trotzdem irgendwann vorbeikommen.Der bekommt einen All Inclusive- Stempel und kann so einen schönen Abend im Astra verbringen.